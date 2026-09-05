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Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും..!

Written ByKarthika V
Published: Sep 05, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:13 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 05 September 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നത്തെ മാറ്റ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിരക്ക് അറിയാം...

 

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കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ നിരക്ക് എങ്ങനെ?

 

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സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർ‍ണവിലയിൽ കുറവ്. 1360 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്. 

 

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ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 170 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,190 രൂപ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 

 

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ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് സെപ്റ്റംബർ 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,15,080 ആണ്. 

 

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സെപ്റ്റംബർ  3ന് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കും രേഖപ്പെടുത്തി. 1,11,480 ആയിരുന്നു അന്നത്തെവില.

 

TAGS:
Gold price
Gold rate

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