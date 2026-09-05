/Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും..!

Gold Rate in Kerala Today 05 September 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നത്തെ മാറ്റ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിരക്ക് അറിയാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ നിരക്ക് എങ്ങനെ?
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. 1360 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 170 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,190 രൂപ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് സെപ്റ്റംബർ 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,15,080 ആണ്.
സെപ്റ്റംബർ 3ന് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കും രേഖപ്പെടുത്തി. 1,11,480 ആയിരുന്നു അന്നത്തെവില.