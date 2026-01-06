English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Price Today: ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശമില്ല..! ഇന്ന് വീണ്ടും കൂടി സ്വര്‍ണ്ണവില

Gold Price Today: ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശമില്ല..! ഇന്ന് വീണ്ടും കൂടി സ്വര്‍ണ്ണവില

Gold Rate in Kerala Today 06 January 2026: സ്വര്‍ണ്ണവില ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം

 

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കില്‍ സ്വര്‍ണ്ണവില. ഒരു പവന് ഇന്ന് എത്ര നൽകണം? നോക്കാം

 
1 /6

ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 440 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 1,01,800 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 55 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 12,725 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്.   

2 /6

ഇന്നലെ സ്വര്‍ണ്ണവില മൂന്ന് തവണയാണ് വര്‍ദ്ധിച്ചത്. രാവിലെ 1,00,760 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്. എന്നാല്‍ ഉച്ചയായപ്പോള്‍ 1,01,080 രൂപയായി വീണ്ടും സ്വര്‍ണ്ണവില വര്‍ദ്ധിച്ചു. വൈകുന്നേരം സ്വര്‍ണ്ണനിരക്ക് 1,01,360 രൂപയായി മാറി.   

3 /6

ഇന്നലെ മാത്രം ഒരു പവന് 1,760 രൂപയാണ് മൂന്നു നേരമായി വര്‍ദ്ധിച്ചത്.   

4 /6

ഈ പുതുവർഷം വിലവർധനയോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്. സ്വര്‍ണ്ണവില ഒരു ലക്ഷം കടന്നതോടെ ഇനി ഒരു തരി പൊന്ന് വാങ്ങാന്‍ ലക്ഷങ്ങള്‍ വേണ്ടി വരും.   

5 /6

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പവന് 1,01,800 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.   

6 /6

ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള്‍ നോക്കാം: ജനുവരി 1- 99,040, ജനുവരി 2- 99,880, ജനുവരി 3- 99,600, ജനുവരി 4- 99,600, ജനുവരി 5- 1,00,760, ജനുവരി 5- 1,01,080, ജനുവരി 5- 1,01,360, ജനുവരി 6- 1,01,800.   

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

Next Gallery

Todays Horoscope: ഇന്ന് ജനുവരി 6: മേടം മുതൽ മീനം വരെ, ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം

You May Like

Sponsored by Taboola