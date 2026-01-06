Gold Rate in Kerala Today 06 January 2026: സ്വര്ണ്ണവില ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്കില് സ്വര്ണ്ണവില. ഒരു പവന് ഇന്ന് എത്ര നൽകണം? നോക്കാം
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 440 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 1,01,800 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 55 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 12,725 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്.
ഇന്നലെ സ്വര്ണ്ണവില മൂന്ന് തവണയാണ് വര്ദ്ധിച്ചത്. രാവിലെ 1,00,760 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവന് സ്വര്ണ്ണത്തിന്. എന്നാല് ഉച്ചയായപ്പോള് 1,01,080 രൂപയായി വീണ്ടും സ്വര്ണ്ണവില വര്ദ്ധിച്ചു. വൈകുന്നേരം സ്വര്ണ്ണനിരക്ക് 1,01,360 രൂപയായി മാറി.
ഇന്നലെ മാത്രം ഒരു പവന് 1,760 രൂപയാണ് മൂന്നു നേരമായി വര്ദ്ധിച്ചത്.
ഈ പുതുവർഷം വിലവർധനയോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്. സ്വര്ണ്ണവില ഒരു ലക്ഷം കടന്നതോടെ ഇനി ഒരു തരി പൊന്ന് വാങ്ങാന് ലക്ഷങ്ങള് വേണ്ടി വരും.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പവന് 1,01,800 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: ജനുവരി 1- 99,040, ജനുവരി 2- 99,880, ജനുവരി 3- 99,600, ജനുവരി 4- 99,600, ജനുവരി 5- 1,00,760, ജനുവരി 5- 1,01,080, ജനുവരി 5- 1,01,360, ജനുവരി 6- 1,01,800.
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!