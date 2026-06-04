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Gold Rate Kerala Today: നാലാം ദിനവും സ്വർണവിലയിൽ ആശ്വാസം; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം..

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 04, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 11:25 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 04 June 2026: ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിനു 80 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.

Kerala Gold Rate1/12

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്നും ആശ്വാസം.  കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസമായി അനക്കമിളളതി ഒരേ നിരക്കിൽ തുടർന വിപണിയിലാണ് ഇന്ന് നേരിയ ഇടിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 

Gold Rate drop today2/12

ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിനു 80 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. മാസ തുടക്കത്തിലേ ഈ ആശ്വാസം തുടരുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ.

Oil Rate Jumping3/12

ആഗോള വിപണിയില്‍ എണ്ണവില ഉയര്‍ന്നതാണ് സ്വര്‍ണവിലഇയിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്. നിലവില്‍ ഇന്ത്യ മുഖ്യമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ബ്രെന്‍ഡ് ക്രൂഡിന്റെ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറില്‍ താഴെയാണ്. 

Middle East Conflict4/12

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന് അയവ് വരുത്തി അമേരിക്കയും ഇറാനും ഉടന്‍ തന്നെ സമാധാന കരാറില്‍ എത്തിച്ചേരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ എണ്ണവില കുറയാന്‍ കാരണം.

Iran-US Conflict5/12

ഇറാനെതിരെയുള്ള ആക്രമണം അമേരിക്ക പുനരാരംഭിച്ചത് ഹോര്‍മുസ് വഴിയുള്ള എണ്ണ നീക്കത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് എണ്ണവില വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നത്.

 

Intnational Market Effect6/12

അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തിയാര്‍ജിക്കുമെന്ന പ്രവചനങ്ങളും സ്വര്‍ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. യുഎസ് ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് പലിശനിരക്ക് ഉയര്‍ത്താന്‍ ആലോചിക്കുന്നതായും  റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തില്‍ ഒരു തീരുമാനം വന്നാല്‍ ഡോളറിന്റെ മൂല്യം വീണ്ടും ഉയരുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടല്‍ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചേക്കാമെന്നും സൂചനയുണ്ട്

Highest Rate In january7/12

ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സ്വര്‍ണ വിലയിലെ റെക്കോര്‍ഡ് കുതിപ്പ്.  ഡിസംബര്‍ 23 നാണ് സ്വർണ്ണവില പവന് ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്

One Pavan Rate Today8/12

പവന് ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്.  വില കുറവിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,14,480 രൂപ നൽകണം. 

One Gram Rate In Kerala9/12

ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞതോടെ ഇന്നത്തെ വില 14310 ആയിട്ടുണ്ട്. 

 

Weddig Season In Kerala10/12

കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വിവാഹ സീസണാണ്.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം സാധാരനാക്കാരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്

Gold Rate with GST11/12

സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി (GST), ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് ശരാശരി 1.25 ലക്ഷം രൂപയോളം വരും.

Gold Rate In June12/12

ജൂൺ മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണവില

ജൂൺ 01: 1,14,560, ജൂൺ 02: 1,14,560, ജൂൺ 03: 1,14,560, ജൂൺ 04: 1,14,480

TAGS:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

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