/Gold Rate Kerala Today: നാലാം ദിനവും സ്വർണവിലയിൽ ആശ്വാസം; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം..

Gold Rate in Kerala Today 04 June 2026: ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിനു 80 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്നും ആശ്വാസം. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസമായി അനക്കമിളളതി ഒരേ നിരക്കിൽ തുടർന വിപണിയിലാണ് ഇന്ന് നേരിയ ഇടിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിനു 80 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. മാസ തുടക്കത്തിലേ ഈ ആശ്വാസം തുടരുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ.
ആഗോള വിപണിയില് എണ്ണവില ഉയര്ന്നതാണ് സ്വര്ണവിലഇയിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്. നിലവില് ഇന്ത്യ മുഖ്യമായി ആശ്രയിക്കുന്ന ബ്രെന്ഡ് ക്രൂഡിന്റെ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറില് താഴെയാണ്.
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തിന് അയവ് വരുത്തി അമേരിക്കയും ഇറാനും ഉടന് തന്നെ സമാധാന കരാറില് എത്തിച്ചേരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് എണ്ണവില കുറയാന് കാരണം.
ഇറാനെതിരെയുള്ള ആക്രമണം അമേരിക്ക പുനരാരംഭിച്ചത് ഹോര്മുസ് വഴിയുള്ള എണ്ണ നീക്കത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് എണ്ണവില വീണ്ടും ഉയര്ന്നത്.
അമേരിക്കന് ഡോളര് കൂടുതല് ശക്തിയാര്ജിക്കുമെന്ന പ്രവചനങ്ങളും സ്വര്ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. യുഎസ് ഫെഡറല് റിസര്വ് പലിശനിരക്ക് ഉയര്ത്താന് ആലോചിക്കുന്നതായും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തില് ഒരു തീരുമാനം വന്നാല് ഡോളറിന്റെ മൂല്യം വീണ്ടും ഉയരുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടല് സ്വര്ണവിലയില് പ്രതിഫലിച്ചേക്കാമെന്നും സൂചനയുണ്ട്
ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സ്വര്ണ വിലയിലെ റെക്കോര്ഡ് കുതിപ്പ്. ഡിസംബര് 23 നാണ് സ്വർണ്ണവില പവന് ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്
പവന് ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്. വില കുറവിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,14,480 രൂപ നൽകണം.
ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞതോടെ ഇന്നത്തെ വില 14310 ആയിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വിവാഹ സീസണാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം സാധാരനാക്കാരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്
സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലി, 3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി (GST), ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പവൻ ആഭരണത്തിന് ശരാശരി 1.25 ലക്ഷം രൂപയോളം വരും.
ജൂൺ മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണവില
ജൂൺ 01: 1,14,560, ജൂൺ 02: 1,14,560, ജൂൺ 03: 1,14,560, ജൂൺ 04: 1,14,480