/Gold Rate Kerala Today: ആഭരണപ്രേമികളുടെ ആശങ്ക കുറയുന്നു; സ്വർണവില കൂപ്പുകുത്തി താഴേക്ക്..! ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്

Gold Rate in Kerala Today 06 June 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിലെ മാറ്റം ഉപഭോക്താക്കളിൽ ആശങ്ക കുറയ്ക്കുന്നു. സ്വർണവില താഴേക്കിറങ്ങുന്ന ട്രെൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.
ഇന്നത്തെ സ്വർണ നിരക്ക് നോക്കാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് എങ്ങനെ?
സ്വർണവിലവയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്. 2200 രൂപയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് ഇന്ന് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,12,000 എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഗ്രാമിന് 275 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 14,000 രൂപയായി. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ജൂൺ 1, 2, 3 ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,14,560 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്ക്.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ സ്വർണവിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.