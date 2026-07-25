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Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കല്ല മുകളിലേക്ക്! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്

Written ByKarthika V
Published: Jul 25, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:17 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 06 June 2026: സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെയാണ്. ഓരോ ദിവസവും വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. 

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവുണ്ടായി. ഗ്രാമിന് 55 രൂപയും പവന് 440 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 13,285 രൂപയും പവന് 1,06,280 രൂപയുമാണ്. 

 

 

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സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവുണ്ടായി. ഗ്രാമിന് 55 രൂപയും പവന് 440 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 13,285 രൂപയും പവന് 1,06,280 രൂപയുമാണ്. 

 

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24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഒരു ഗ്രാമിന് 60 രൂപ വർധിച്ച് 14,493 രൂപയായി. ഒരു പവന് 480 രൂപ കൂടി 1,15,944 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിവില.

 

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ജൂലൈ 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,03,240 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്. 

 

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ജൂലൈ 23ന് 1,08,000 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണത്തിന്റെ വില. ഇതായിരുന്നു ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്. 

 

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വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം നേരിടുന്നതോടെ ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. 

 

TAGS:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

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