/Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കല്ല മുകളിലേക്ക്! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്

Gold Rate in Kerala Today 06 June 2026: സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെയാണ്. ഓരോ ദിവസവും വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവുണ്ടായി. ഗ്രാമിന് 55 രൂപയും പവന് 440 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 13,285 രൂപയും പവന് 1,06,280 രൂപയുമാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവുണ്ടായി. ഗ്രാമിന് 55 രൂപയും പവന് 440 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 13,285 രൂപയും പവന് 1,06,280 രൂപയുമാണ്.
24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഒരു ഗ്രാമിന് 60 രൂപ വർധിച്ച് 14,493 രൂപയായി. ഒരു പവന് 480 രൂപ കൂടി 1,15,944 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിവില.
ജൂലൈ 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,03,240 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.
ജൂലൈ 23ന് 1,08,000 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണത്തിന്റെ വില. ഇതായിരുന്നു ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്.
വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം നേരിടുന്നതോടെ ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.