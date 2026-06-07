/Gold Rate Kerala Today: വലിയ ഇറക്കത്തിന് പിന്നാലെ ഒന്ന് ബ്രേക്കിട്ടു..! സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് എന്താ വില?

Gold Rate in Kerala Today 07 June 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില താഴേക്കിറങ്ങുന്നത് പൊതുജനങ്ങളിൽ ആശങ്ക കുറയ്ക്കുന്നു.
ഇന്നത്തെ സ്വർണ നിരക്ക് നോക്കാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് എങ്ങനെ?
സ്വർണവിലവയിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. വൻ ഇടിവിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് അനക്കമില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് സ്വർണവില.
2200 രൂപയാണ് ഇന്നലെ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,12,000 എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഗ്രാമിന് 275 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 14,000 രൂപയായിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ജൂൺ 1, 2, 3 ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,14,560 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്ക്.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ സ്വർണവിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.