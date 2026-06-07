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Gold Rate Kerala Today: വലിയ ഇറക്കത്തിന് പിന്നാലെ ഒന്ന് ബ്രേക്കിട്ടു..! സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് എന്താ വില?

Written ByKarthika V
Published: Jun 07, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:47 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 07 June 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില താഴേക്കിറങ്ങുന്നത് പൊതുജനങ്ങളിൽ ആശങ്ക കുറയ്ക്കുന്നു. 

 

ഇന്നത്തെ സ്വർണ നിരക്ക് നോക്കാം...

 

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കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് എങ്ങനെ?

 

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സ്വർണവിലവയിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. വൻ ഇടിവിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് അനക്കമില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് സ്വർണവില. 

 

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2200 രൂപയാണ് ഇന്നലെ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,12,000 എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 

 

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ഗ്രാമിന് 275 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 14,000 രൂപയായിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ജൂൺ 1, 2, 3 ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,14,560 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്ക്. 

 

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രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ സ്വർണവിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. 

 

TAGS:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

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