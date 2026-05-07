Gold Rate Kerala Today: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പോവാണോ? ഇന്നത്തെ വില അറിയണ്ടേ?

Gold Rate in Kerala 07 May 2026: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില മുകളിലേക്ക്

 

ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര രൂപ നൽകണം?

 
ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചു. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 240 രൂപ ഉയർന്ന് 1,11,800 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കൂടി 13,975 രൂപയിലുമെത്തി ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.          

ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നാണ്.         

ഈ മാസം ഏറ്റവും കുറവ് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 5ാം തീയതി ആയിരുന്നു. 1,09,400 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്            

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,11,800 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.          

ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള്‍ നോക്കാം: മെയ് 1- 1,11,720, മെയ് 1- 1,10,280, മെയ് 1- 1,09,720, മെയ് 1- 1,10,440, മെയ് 2- 1,10,680, മെയ് 3- 1,10,680, മെയ് 4- 1,10,680, മെയ് 4- 1,09,720, മെയ് 5- 1,09,400, മെയ് 6- 1,10,960, മെയ് 6- 1,11,560, മെയ് 7- 1,11,800.   

