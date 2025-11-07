Gold Rate in Kerala Today 07 Nov 2025: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും ചാഞ്ചാട്ടം; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം

Gold Rate in Kerala Today: സ്ഥിരതയില്ലാതെ കൂടിയും കുറഞ്ഞും ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ് സ്വർണ്ണവില
സ്വർണ്ണം പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 400 രൂപയാണ്
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞ് 89,480 രൂപയിലെത്തി. കൂടാതെ ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,185 രൂപയിലുമെത്തി.
ഇന്നലെ രാവിലെ ഒരു പവന് 89,400 രൂപയും ഗ്രാമിന് 11,175 രൂപയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഉച്ചയോടെ ഒരു പവന് 89,880 രൂപയും ഗ്രാമിന് 11,235 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് മൂന്നാം തീയതിയാണ്. 90,320 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവന്റെ അന്നത്തെ വില. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 5നാണ്. 89,080 രൂപയാണ് അന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 89,480 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം
നവംബർ മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: നവംബർ 1- 90,200, നവംബർ 2- 90,200, നവംബർ 3- 90,320, നവംബർ 4- 89,800, നവംബർ 5- 89,080, നവംബർ 6- 89,400, നവംബർ 6- 89,880, നവംബർ 7- 89,480.
