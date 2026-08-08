/Gold Rate Kerala Today: ഇന്നും കൂടി..! ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില

Gold Rate in Kerala Today 08 August 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. വില വർധിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ ആശങ്ക നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. 800 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ വില 1,11,720 രൂപയിലെത്തി.
ഒരു ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കൂടി 13,965 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഓഗസ്റ്റ് 4ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,05,600 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.