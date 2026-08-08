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Gold Rate Kerala Today: ഇന്നും കൂടി..! ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില

Written ByKarthika V
Published: Aug 08, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:52 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 08 August 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. വില വർധിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ ആശങ്ക നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. 

 

ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...

 

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കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...

 

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സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. 800 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ വില 1,11,720 രൂപയിലെത്തി. 

 

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ഒരു ​ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കൂടി 13,965 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

 

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ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 

 

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ഓ​ഗസ്റ്റ് 4ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,05,600 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.

 

TAGS:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

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