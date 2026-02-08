Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാട്ടത്തിനിടെ ഇന്ന് വിശ്രമം; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല

Gold Rate in Kerala Today 08 February 2026: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായുള്ള ചാഞ്ചാട്ടത്തിനിടെയാണ് ഇന്ന് സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാത തുടരുന്നത്.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്വർണവില എങ്ങനെ?
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ 2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് വർധനവ് ഉണ്ടായത്.
ഗ്രാമിന് ഇന്നലെ 265 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 14,355 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇന്നും വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്നലെ 2,120 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 1,14,840 രൂപയായി തുടരുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്.