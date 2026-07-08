/Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ പോകുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമായി വിലയിൽ ഇടിവ്; ഉച്ചയ്ക്കും കൂപ്പുകുത്തി

Gold Rate in Kerala Today 08 july 2026: ആശങ്ക കുറച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞു.
ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സ്വർണവിലയിലുണ്ടായ മാറ്റം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് 1000 രൂപയാണ് സ്വർണത്തിന് ഇടിഞ്ഞത്. പവന്റെ വില 1,04,960 രൂപയിലെത്തി. രാവിലെ 560 രൂപ ഇടിഞ്ഞിരുന്നു.
ഒരു ഗ്രാമിന് 125 രൂപയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ നിലവിൽ 13,120 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. രാവിലെ ഗ്രാമിന് 70 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു.
18 കാരറ്റ് സ്വർണവില ഉച്ചയ്ക്ക് 105 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,835 രൂപയായി. വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഗ്രാമിന് 245 രൂപയാണ് വെള്ളി വില.
ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നിരുന്നു. പിന്നീട് യുഎസ് ഡോളർ മുന്നേറ്റവുമുണ്ടായി. ഇതോടെയാണ് സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞത്.