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Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ പോകുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമായി വിലയിൽ ഇടിവ്; ഉച്ചയ്ക്കും കൂപ്പുകുത്തി

Written ByKarthika V
Published: Jul 08, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:04 PM IST

Gold Rate in Kerala Today 08 july 2026: ആശങ്ക കുറച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞു. 

 

ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സ്വർണവിലയിലുണ്ടായ മാറ്റം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

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കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...

 

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സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് 1000 രൂപയാണ് സ്വർണത്തിന് ഇടിഞ്ഞത്. പവന്റെ വില 1,04,960 രൂപയിലെത്തി. രാവിലെ 560 രൂപ ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. 

 

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ഒരു ​ഗ്രാമിന് 125 രൂപയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ നിലവിൽ 13,120 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. രാവിലെ ഗ്രാമിന് 70 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. 

 

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18 കാരറ്റ് സ്വർണവില ഉച്ചയ്ക്ക് 105 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,835 രൂപയായി. വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഗ്രാമിന് 245 രൂപയാണ് വെള്ളി വില. 

 

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ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നിരുന്നു. പിന്നീട് യുഎസ് ഡോളർ മുന്നേറ്റവുമുണ്ടായി. ഇതോടെയാണ് സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞത്.  

 

TAGS:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

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