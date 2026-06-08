/Gold Rate Kerala Today: ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില എത്ര?

Gold Rate in Kerala Today 08 June 2026: സ്വര്ണ്ണം വാങ്ങാന് പോവാണോ? വില അറിയണ്ടേ
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില. പവന് ഇന്ന് 760 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,11,240 രൂപയിലെത്തി വിപണിനിരക്ക്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 95 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,905 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിവില. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,12,000 രൂപയും ഗ്രാമിന് 14,000 രൂപയുമായിരുന്നു.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 1,2,3 ദിവസങ്ങളിലാണ്. 1,14,560 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,11,240 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ജൂൺ മാസത്തിലെ നിരക്ക് നോക്കാം: ജൂൺ 1- 1,14,560, ജൂൺ 2- 1,14,560, ജൂൺ 3- 1,14,560, ജൂൺ 4- 1,14,480, ജൂൺ 5- 1,14,200, ജൂൺ 6- 1,12,000, ജൂൺ 7- 1,12,000, ജൂൺ 8- 1,11,240.