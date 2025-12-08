Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 200 രൂപ

Gold Rate in Kerala Today 08 December 2025: സ്വർണവില 95,000 കടന്ന് കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി
ഇന്ന് ഒരു പവന് 200 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 95,640 രൂപയിലെത്തി സ്വർണ്ണവില. ഒരു ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 11,955 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്
ഇന്നലെ ഒരു പവന് 95,440 രൂപയും ഗ്രാമിന് 11,930 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഡിസംബര് 4നാണ്. 95,080 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 5ാം തീയതിയാണ്. 95,840 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവന് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 95,640 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം
ഡിസംബര് മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: ഡിസംബര് 1: 95,680, ഡിസംബര് 2: 95,480, ഡിസംബര് 2: 95,240, ഡിസംബര് 3: 95,760, ഡിസംബര് 4: 95,600, ഡിസംബര് 4: 95,080, ഡിസംബര് 5: 95,280, ഡിസംബര് 5: 95,840, ഡിസംബര് 6: 95,440, ഡിസംബര് 7: 95,440, ഡിസംബര് 8: 95,640.