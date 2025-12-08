English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 200 രൂപ

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 200 രൂപ

Gold Rate in Kerala Today 08 December 2025: സ്വർണവില 95,000 കടന്ന് കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി

 
1 /5

ഇന്ന് ഒരു പവന് 200 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 95,640 രൂപയിലെത്തി സ്വർണ്ണവില. ഒരു ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 11,955 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്    

2 /5

ഇന്നലെ ഒരു പവന് 95,440 രൂപയും ഗ്രാമിന് 11,930 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്    

3 /5

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഡിസംബര്‍ 4നാണ്. 95,080 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 5ാം തീയതിയാണ്. 95,840 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവന്‍ സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ വില     

4 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 95,640 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം       

5 /5

ഡിസംബര്‍ മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: ഡിസംബര്‍ 1: 95,680, ഡിസംബര്‍ 2: 95,480, ഡിസംബര്‍ 2: 95,240, ഡിസംബര്‍ 3: 95,760, ഡിസംബര്‍ 4: 95,600, ഡിസംബര്‍ 4: 95,080, ഡിസംബര്‍ 5: 95,280, ഡിസംബര്‍ 5: 95,840, ഡിസംബര്‍ 6: 95,440, ഡിസംബര്‍ 7: 95,440, ഡിസംബര്‍ 8: 95,640.

Gold price today Gold rate update Gold price Gold rate സ്വർണ്ണവില സ്വർണ്ണനിരക്ക്

Next Gallery

Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ സൗമ്യത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola