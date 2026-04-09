Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്തെ പോളിങ്ങ് ദിനത്തിൽ താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം

Gold Rate in Kerala 09 April 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് ഇടിവ്
ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര രൂപ നൽകണം?
ഇന്ന് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,720 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,11,080 രൂപയിലെത്തി. ഒരു ഗ്രാമിന് 215 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,885 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്.
ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,12,800 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 14,100 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നലെയാണ്.
ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടാം തീയതിയായിരുന്നു. 1,09,240 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: ഏപ്രിൽ 1- 1,11,080, ഏപ്രിൽ 1- 1,12,160, ഏപ്രിൽ 2- 1,11,040, ഏപ്രിൽ 2- 1,09,240, ഏപ്രിൽ 3- 1,10,680, ഏപ്രിൽ 4- 1,10,680, ഏപ്രിൽ 5- 1,10,680, ഏപ്രിൽ 6- 1,09,360, ഏപ്രിൽ 6- 1,10,480, ഏപ്രിൽ 7- 1,09,880, ഏപ്രിൽ 8- 1,12,800, ഏപ്രിൽ 9- 1,11,080.