  • Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിപ്പ്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില കൂടി, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate in Kerala Today 09 February 2026: കേരളത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ കുതിപ്പ്. 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഇന്ന് വില വർധിച്ചു. 

 

സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...

 
കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് വില എത്ര?  

1,640 രൂപയാണ് ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് വില ഉയർന്നത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 1,16,480 രൂപയായി.   

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 205 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,560 രൂപയായി.   

ഇന്നലെ സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് ഇന്ന് വില കൂടുകയായിരുന്നു.   

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവില കയറി ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്.   

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

