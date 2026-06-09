/Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില ഇന്ന് മുകളിലേക്ക് തന്നെ; ഇന്നത്തെ വില എത്രയെന്ന് നോക്കാം

Gold Rate in Kerala Today 09 June 2026: സ്വര്ണ്ണം വാങ്ങാന് പോവാണോ? വില അറിയണ്ടേ
സ്വർണ്ണവില ഇന്ന് മുകളിലേക്ക് തന്നെ. പവന് ഇന്ന് 1,080 രൂപ ഉയർന്ന് 1,12,320 രൂപയിലെത്തി വിപണിനിരക്ക്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 135 രൂപ ഉയര്ന്ന് 14,040 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിവില. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,11,240 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13,905 രൂപയുമായിരുന്നു.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 1,2,3 ദിവസങ്ങളിലാണ്. 1,14,560 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നലെയുമാണ്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,12,320 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ജൂൺ മാസത്തിലെ നിരക്ക് നോക്കാം: ജൂൺ 1- 1,14,560, ജൂൺ 2- 1,14,560, ജൂൺ 3- 1,14,560, ജൂൺ 4- 1,14,480, ജൂൺ 5- 1,14,200, ജൂൺ 6- 1,12,000, ജൂൺ 7- 1,12,000, ജൂൺ 8- 1,11,240, ജൂൺ 9- 1,12,320.