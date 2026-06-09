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Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില ഇന്ന് മുകളിലേക്ക് തന്നെ; ഇന്നത്തെ വില എത്രയെന്ന് നോക്കാം

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 09, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:38 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 09 June 2026: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പോവാണോ? വില അറിയണ്ടേ

 

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സ്വർണ്ണവില ഇന്ന് മുകളിലേക്ക് തന്നെ. പവന് ഇന്ന് 1,080 രൂപ ഉയർന്ന് 1,12,320 രൂപയിലെത്തി വിപണിനിരക്ക്.

 

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ഒരു ഗ്രാമിന് 135 രൂപ ഉയര്‍ന്ന് 14,040 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിവില. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,11,240 രൂപയും ഗ്രാമിന് 13,905 രൂപയുമായിരുന്നു.

 

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ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 1,2,3 ദിവസങ്ങളിലാണ്. 1,14,560 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നലെയുമാണ്.

 

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കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,12,320 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

 

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ജൂൺ മാസത്തിലെ നിരക്ക് നോക്കാം: ജൂൺ 1- 1,14,560, ജൂൺ 2- 1,14,560, ജൂൺ 3- 1,14,560, ജൂൺ 4- 1,14,480, ജൂൺ 5- 1,14,200, ജൂൺ 6- 1,12,000, ജൂൺ 7- 1,12,000, ജൂൺ 8- 1,11,240, ജൂൺ 9- 1,12,320.

TAGS:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

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