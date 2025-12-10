Gold Rate Today 10.12.2025: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; പവന് 95,500ന് മുകളിൽ

Kerala Gold Price Hike: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വർധിച്ചു. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. ഇന്നലെ (11.12.2025) രാവിലെയും വൈകിട്ടും സ്വർണവില കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് വിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവുണ്ടായി.
പവന് 640 രൂപയാണ് 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 720 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇന്നലെ ഒരു പവൻ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 94,920 രൂപയായിരുന്നു വില. എന്നാൽ 640 രൂപ വർധിച്ചതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വീണ്ടും 95,500 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായി.
ഇന്ന് 95,560 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 80 രൂപ വർധിച്ച് 11,945 രൂപയായി.
നിലവിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ പണിക്കൂലി ഉൾപ്പെടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികം നൽകണം.
18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 9880 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഒരു പവന് 79040 ആണ് ഇന്നത്തെ വില.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ഓഹരിവിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
Ashwagandha Benefits: പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കും, ഹോർമോൺ ബാലൻസിനും സഹായിക്കും; ദിവസവും ഒരു സ്പൂൺ അശ്വഗന്ധ...