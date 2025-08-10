Kerala Gold Rate Today 10 ഓഗസ്റ്റ് 2025: സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവിലയിൽ വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 75,560 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വിപണി നടക്കുന്നത്.
ഒരു ഗ്രാമിന് ഇന്നലെ 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9445 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ഇന്നും ഇതേ വിലയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഓഗസ്റ്റ് 8ന് സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ എത്തിയിരുന്നു. 75,760 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില. 560 രൂപയായിരുന്നു ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത്. ഒരു ഗ്രാമിന് 70 രൂപ വർധിച്ച് 9470 രൂപയായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 73,200 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.
ഓഗസ്റ്റ് 6ന് ആയിരുന്നു സ്വർണവില 75,000ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നത്. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലും വലിയ വർധനവുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്നലെ നേരിയ തോതിൽ വിലയിടിയുകയായിരുന്നു.
ഓഗസ്റ്റിലെ സ്വർണനിരക്ക് ഇങ്ങനെ: ഓഗസ്റ്റ് 1 - 73,200, ഓഗസ്റ്റ 2 - 74,320, ഓഗസ്റ്റ് 3 - 74,320, ഓഗസ്റ്റ് 4 - 74,360, ഓഗസ്റ്റ് 5 - 74,960, ഓഗസ്റ്റ് 6 - 75,040, ഓഗസ്റ്റ് 7 - 75,200, ഓഗസ്റ്റ് 8 - 75,760, ഓഗസ്റ്റ് 9 - 75,560, ഓഗസ്റ്റ് 10 - 75,560
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 75,560 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 9445 രൂപയുമാണ് വില.
Kerala Gold Rate Today 9 ഓഗസ്റ്റ് 2025: തുടർച്ചയായ വർധനവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും..!