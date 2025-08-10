English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Gold Rate Today 10 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: മാറ്റമില്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വിപണിവില അറിയാം...

Kerala Gold Rate Today 10 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: സംസ്ഥാനത്ത് കഴി‍ഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവിലയിൽ വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 

 

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ‌ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 75,560 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വിപണി നടക്കുന്നത്. 

 
1 /5

ഒരു ​ഗ്രാമിന് ഇന്നലെ 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9445 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ഇന്നും ഇതേ വിലയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

2 /5

ഓ​ഗസ്റ്റ് 8ന് സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡിൽ എത്തിയിരുന്നു. 75,760 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില. 560 രൂപയായിരുന്നു ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത്. ഒരു ​ഗ്രാമിന് 70 രൂപ വർധിച്ച് 9470 രൂപയായിരുന്നു. ഓ​ഗസ്റ്റ് 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 73,200 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.    

3 /5

ഓ​ഗസ്റ്റ് 6ന് ആയിരുന്നു സ്വർണവില 75,000ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നത്. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലും വലിയ വർധനവുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്നലെ നേരിയ തോതിൽ വിലയിടിയുകയായിരുന്നു.    

4 /5

ഓ​ഗസ്റ്റിലെ സ്വർണനിരക്ക് ഇങ്ങനെ: ഓ​ഗസ്റ്റ് 1 - 73,200, ഓ​ഗസ്റ്റ 2 - 74,320, ഓ​ഗസ്റ്റ് 3 - 74,320, ഓ​ഗസ്റ്റ് 4 - 74,360, ഓ​ഗസ്റ്റ് 5 - 74,960, ഓ​ഗസ്റ്റ് 6 - 75,040, ഓ​ഗസ്റ്റ് 7 - 75,200, ഓ​ഗസ്റ്റ് 8 - 75,760, ഓ​ഗസ്റ്റ് 9 - 75,560, ഓ​ഗസ്റ്റ് 10 - 75,560  

5 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 75,560 രൂപയും ഒരു ​ഗ്രാമിന് 9445 രൂപയുമാണ് വില.   

Gold price Gold rate Current Gold Price Kerala gold price ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

Next Gallery

Today&#039;s Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ മണിക്കൂറുകൾ, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola