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Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 3000 രൂപയിലധികം; സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴേക്കോ? ഇന്നത്ത നിരക്ക് ഇതാ

Written ByKarthika V
Published: Jun 10, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:55 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 10 June 2026: സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വില താഴേക്കിറങ്ങുന്നത് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. 

 

ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

 

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കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നോക്കാം...

 

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സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റയടിക്ക് 3160 രൂപയാണ് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,09,160 രൂപയിലേക്കെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 

 

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ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 395 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 13,645 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 

 

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ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് സ്വർണവില എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ.

 

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ജൂൺ ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,14,560 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്. 

TAGS:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

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