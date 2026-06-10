/Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 3000 രൂപയിലധികം; സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴേക്കോ? ഇന്നത്ത നിരക്ക് ഇതാ

Gold Rate in Kerala Today 10 June 2026: സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വില താഴേക്കിറങ്ങുന്നത് വലിയ ആശ്വാസമാണ്.
ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നോക്കാം...
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റയടിക്ക് 3160 രൂപയാണ് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,09,160 രൂപയിലേക്കെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 395 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 13,645 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് സ്വർണവില എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ.
ജൂൺ ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,14,560 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്.