Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate in Kerala Today 10 May 2026: കേരളത്തിൽ സ്വർണവില കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്.
ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് നോക്കാം...
സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ഇന്നലത്തെ അതേ വിലയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നും സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,11,720 രൂപ നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 240 രൂപയാണ് പവന് ഇന്നലെ കുറഞ്ഞത്.
ഒരു ഗ്രാമിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ 13,965 രൂപയായി.
മെയ് 7ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,12,200 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് മെയ് 5നായിരുന്നു. 1,09,400 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!