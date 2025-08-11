Gold price Today 11 August 2025: ആശ്വാസം! സ്വർണവില കൂപ്പുകുത്തി; ഒറ്റയടിക്ക് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര

Gold Price in Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. ഇന്ന് എത്ര രൂപ കുറഞ്ഞെന്ന് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്. സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 70 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. പവന് 560 രൂപ കുറഞ്ഞു.
ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്വർണനിരക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം.
ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 9375 രൂപയാണ് സ്വർണവില. പവന് 75000 രൂപയാണ്. ഇന്നലെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 9445 രൂപയും പവന് 75560 രൂപയും ആയിരുന്നു.
ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ സ്വർണനിരക്ക്: ഓഗസ്റ്റ് 01: 73,200 ഓഗസ്റ്റ് 02: 74,320 ഓഗസ്റ്റ് 03: 74,320 ഓഗസ്റ്റ് 04: 74,360 ഓഗസ്റ്റ് 05: 74,960
ഓഗസ്റ്റ് 06: 75,040 ഓഗസ്റ്റ് 07: 75,200 ഓഗസ്റ്റ് 08: 75,760 ഓഗസ്റ്റ് 09: 75,560 ഓഗസ്റ്റ് 10: 75,560
ആഗോളസാമ്പത്തിക വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ, സ്വർണത്തിൻറെ ആഗോള വിപണിയിലെ വില എന്നിവയെല്ലാം സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതും സ്വർണവില വർധനയിലേക്ക് നയിച്ചതായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
