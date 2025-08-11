English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold price Today 11 August 2025: ആശ്വാസം! സ്വർണവില കൂപ്പുകുത്തി; ഒറ്റയടിക്ക് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര

Gold Price in Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. ഇന്ന് എത്ര രൂപ കുറഞ്ഞെന്ന് അറിയാം.

 
  • Aug 11, 2025, 10:32 AM IST
1 /7

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്. സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 70 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. പവന് 560 രൂപ കുറഞ്ഞു.

2 /7

ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്വർണനിരക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം.

3 /7

ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 9375 രൂപയാണ് സ്വർണവില. പവന് 75000 രൂപയാണ്. ഇന്നലെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 9445 രൂപയും പവന് 75560 രൂപയും ആയിരുന്നു.

4 /7

ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ സ്വർണനിരക്ക്: ഓഗസ്റ്റ് 01: 73,200 ഓഗസ്റ്റ് 02: 74,320 ഓഗസ്റ്റ് 03: 74,320 ഓഗസ്റ്റ് 04: 74,360 ഓഗസ്റ്റ് 05: 74,960

5 /7

ഓഗസ്റ്റ് 06: 75,040 ഓഗസ്റ്റ് 07: 75,200 ഓഗസ്റ്റ് 08: 75,760 ഓഗസ്റ്റ് 09: 75,560 ഓഗസ്റ്റ് 10: 75,560

6 /7

ആഗോളസാമ്പത്തിക വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ, സ്വർണത്തിൻറെ ആഗോള വിപണിയിലെ വില എന്നിവയെല്ലാം സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

7 /7

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതും സ്വർണവില വർധനയിലേക്ക് നയിച്ചതായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Gold price today gold rate today 11 august 2025 സ്വ‍ർണവില ഇന്നത്തെ സ്വ‍ർണവില

