  • Gold Rate Kerala Today: രാവിലെ കുറഞ്ഞതും ചേർത്ത് വൈകിട്ട് കൂടി; ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്ര?

Gold Rate Kerala Today: രാവിലെ കുറഞ്ഞതും ചേർത്ത് വൈകിട്ട് കൂടി; ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്ര?

Gold Rate in Kerala 11 February 2026: ചാഞ്ചാട്ടം തുടര്‍ന്ന് സ്വർണ്ണവില

 

സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര ലക്ഷം നൽകണമെന്ന് നോക്കാം

 
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം സ്വർണ്ണവില ഉയർന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 800 രൂപ കൂടി 1,17,040 രൂപയും. ഒരു ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കൂടി സ്വർണ്ണത്തിന് 14,630 രൂപയിലുമാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ വിപണിനിരക്ക്.    

ഇന്ന് രാവിലെ 200 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. 116240 രൂപയായിരുന്നു രാവിലത്തെ വിപണിനിരക്ക്.   

ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം തീയതിയാണ്. 1,17,760 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ നിരക്ക്.     

ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടാം തീയതിയും 1,07,920 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ നിരക്ക്.     

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പവന് 1,17,040 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.     

ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള്‍ നോക്കാം: ഫെബ്രുവരി 1- 1,17,760, ഫെബ്രുവരി 2- 1,11,120, ഫെബ്രുവരി 2- 1,07,920, ഫെബ്രുവരി 2- 1,09,920, ഫെബ്രുവരി 2- 1,12,320, ഫെബ്രുവരി 3- 1,11,280, ഫെബ്രുവരി 3- 1,12,880, ഫെബ്രുവരി 4- 1,17,720, ഫെബ്രുവരി 4- 1,16,920, ഫെബ്രുവരി 5- 1,13,240, ഫെബ്രുവരി 6- 1,11,720, ഫെബ്രുവരി 6- 1,12,720, ഫെബ്രുവരി 7- 1,14,840, ഫെബ്രുവരി 8- 1,14,840, ഫെബ്രുവരി 9- 1,16,480, ഫെബ്രുവരി 9- 1,15,800, ഫെബ്രുവരി 10- 1,15,800, ഫെബ്രുവരി 10- 1,16,440,  ഫെബ്രുവരി 11- 1,16,240,  ഫെബ്രുവരി 11- 1,17,040. 

