/Gold Rate Kerala Today: പിന്നെയും കുറഞ്ഞു; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്, വില അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 11 June 2026: ആഭരണപ്രേമികൾക്ക് ആശ്വാസമായി സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറയുന്നു.
ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. 1560 രൂപയാണ് ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് 1,06,800 എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 195 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,350 രൂപയായി. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്.
ജൂൺ ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,14,560 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്.
ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് സ്വർണവില ഇനിയും താഴേക്ക് പോകാനാണ് സാധ്യത. ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് സ്വർണവില എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ.