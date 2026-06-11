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Gold Rate Kerala Today: പിന്നെയും കുറഞ്ഞു; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്, വില അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jun 11, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:04 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 11 June 2026: ആഭരണപ്രേമികൾക്ക് ആശ്വാസമായി സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറയുന്നു. 

 

ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...

 

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കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.

 

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സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. 1560 രൂപയാണ് ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് 1,06,800 എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 

 

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ഒരു ​ഗ്രാമിന് 195 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,350 രൂപയായി. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. 

 

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ജൂൺ ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,14,560 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്. 

 

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ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് സ്വർണവില ഇനിയും താഴേക്ക് പോകാനാണ് സാധ്യത. ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് സ്വർണവില എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ.

 

TAGS:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

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