Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം

Gold Rate in Kerala 11 March 2026: ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്രയെന്ന് നോക്കാം

 

സ്വര്‍ണ്ണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്..!

 
1 /5

ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പവന് ഇന്ന് 680 രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,19,760 രൂപയായി വിപണിനിരക്ക്.    

2 /5

അതേസമയം, ഒരു ഗ്രാമിന് 85 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,970 രൂപയിലെത്തി വിപണിനിരക്ക്.    

3 /5

ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം തീയതിയാണ്. 1,26,920 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആറാം തീയതിയും 1,18,160 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്.          

4 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പവന് 1,19,760 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.         

5 /5

ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള്‍ നോക്കാം: മാർച്ച് 1- 1,26,920, മാർച്ച് 2- 1,24,520, മാർച്ച് 2- 1,25,040, മാർച്ച് 3- 1,24,680, മാർച്ച് 3- 1,22,920, മാർച്ച് 4- 1,20,640, മാർച്ച് 5- 1,19,920, മാർച്ച് 5- 1,19,440, മാർച്ച് 6- 1,18,880, മാർച്ച് 6- 1,18,160, മാർച്ച് 7- 1,20,000, മാർച്ച് 8- 1,20,000, മാർച്ച് 9- 1,18,560, മാർച്ച് 10- 1,19,080, മാർച്ച്11- 1,19,760.

