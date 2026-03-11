Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് എത്ര കൊടുക്കണം

Gold Rate in Kerala 11 March 2026: ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്രയെന്ന് നോക്കാം
സ്വര്ണ്ണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്..!
ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പവന് ഇന്ന് 680 രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,19,760 രൂപയായി വിപണിനിരക്ക്.
അതേസമയം, ഒരു ഗ്രാമിന് 85 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,970 രൂപയിലെത്തി വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം തീയതിയാണ്. 1,26,920 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആറാം തീയതിയും 1,18,160 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പവന് 1,19,760 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: മാർച്ച് 1- 1,26,920, മാർച്ച് 2- 1,24,520, മാർച്ച് 2- 1,25,040, മാർച്ച് 3- 1,24,680, മാർച്ച് 3- 1,22,920, മാർച്ച് 4- 1,20,640, മാർച്ച് 5- 1,19,920, മാർച്ച് 5- 1,19,440, മാർച്ച് 6- 1,18,880, മാർച്ച് 6- 1,18,160, മാർച്ച് 7- 1,20,000, മാർച്ച് 8- 1,20,000, മാർച്ച് 9- 1,18,560, മാർച്ച് 10- 1,19,080, മാർച്ച്11- 1,19,760.
