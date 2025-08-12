Gold Price in Kerala Today 12 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്; രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ, ഒരു പവന് എത്രയെന്ന് അറിയാം...

Gold Price in Kerala Today 12 ഓഗസ്റ്റ് 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആശങ്കയിലായിരുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ചെറിയ ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും നൽകുന്നതാണ് വിലക്കുറവ്.
രണ്ട് ദിവസമായി കേരളത്തിലെ സ്വർണവില താഴേക്കിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 640 രൂപയാണ്. ഗ്രാമിന് 80 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 74,360 രൂപയും ഗ്രാമിന് 9295 രൂപയുമാണ് വിപണിവില.
ഇന്നലെ പവന് 560 രൂപയും ഗ്രാമിന് 70 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി വലിയ വർധനവായിരുന്നു സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്.
ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി പവന് 1200 രൂപയുടെ വർധനവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രാമിന് 150 രൂപയുടെ വർധനവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 74,360 രൂപയും ഗ്രാമിന് 9295 രൂപയുമാണ്.
ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ സ്വർണനിരക്ക്: ഓഗസ്റ്റ് 01: 73,200 ഓഗസ്റ്റ് 02: 74,320 ഓഗസ്റ്റ് 03: 74,320 ഓഗസ്റ്റ് 04: 74,360 ഓഗസ്റ്റ് 05: 74,960, ഓഗസ്റ്റ് 06: 75,040
ഓഗസ്റ്റ് 07: 75,200 ഓഗസ്റ്റ് 08: 75,760 ഓഗസ്റ്റ് 09: 75,560 ഓഗസ്റ്റ് 10: 75,560, ഓഗസ്റ്റ് 11: 75,000, ഓഗസ്റ്റ് 12: 74,360
