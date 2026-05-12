Gold Rate Kerala Today: മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും

Gold Rate in Kerala Today 12 May 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. ഇന്നും സ്വർണത്തിന് വില കൂടി.
ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവില കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. 400 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കൂടിയത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,12,920 രൂപയായി.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 50 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. 14,115 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
മെയ് 5ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,09,400 രൂപയാണ് മെയ് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.
