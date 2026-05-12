Gold Rate Kerala Today: മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും

Gold Rate in Kerala Today 12 May 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. ഇന്നും സ്വർണത്തിന് വില കൂടി. 

 

ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

 
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...  

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവില കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. 400 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കൂടിയത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,12,920 രൂപയായി.   

ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 50 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. 14,115 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില.   

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

മെയ് 5ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,09,400 രൂപയാണ് മെയ് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.   

