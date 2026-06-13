/Gold Rate Kerala Today: ആശ്വാസത്തിന് വകയില്ല, ഇന്നും കൂടി; സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം നോക്കാം...

Gold Rate in Kerala Today 13 June 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയരുകയാണ്. കുറഞ്ഞിടത്ത് നിന്നും വീണ്ടും പൊന്നിന് വില ഉയരുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ആശങ്കയും കൂടുന്നു.
ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവടങ്ങളിലെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് വില ഉയരുന്നത്. 360 രൂപയാണ് ഇന്ന് പവന് കൂടിയത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,09,320 ആയി.
ഒരു ഗ്രാമിന് 45 രൂപയാണ് വില കൂടിയത്. 13,665 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
തുടർച്ചയായി വലിയ രീതിയിൽ സ്വർണവിലയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ പൊന്നിന് വില ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴേക്ക് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്നലെയോടെ വീണ്ടും വില ഉയരുകയായിരുന്നു.
ജൂൺ ആദ്യ 3 ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,14,560 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്. ജൂൺ 11ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,06,800 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.