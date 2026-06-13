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Gold Rate Kerala Today: ആശ്വാസത്തിന് വകയില്ല, ഇന്നും കൂടി; സ്വർണവിലയിലെ ഇന്നത്തെ മാറ്റം നോക്കാം...

Written ByKarthika V
Published: Jun 13, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:54 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 13 June 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയരുകയാണ്. കുറഞ്ഞിടത്ത് നിന്നും വീണ്ടും പൊന്നിന് വില ഉയരുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ആശങ്കയും കൂടുന്നു. 

 

ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...

 

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കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവടങ്ങളിലെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.

 

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സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് വില ഉയരുന്നത്. 360 രൂപയാണ് ഇന്ന് പവന് കൂടിയത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,09,320 ആയി. 

 

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ഒരു ​ഗ്രാമിന് 45 രൂപയാണ് വില കൂടിയത്. 13,665 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 

 

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തുടർച്ചയായി വലിയ രീതിയിൽ സ്വർണവിലയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ പൊന്നിന് വില ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴേക്ക് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്നലെയോടെ വീണ്ടും വില ഉയരുകയായിരുന്നു. 

 

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ജൂൺ ആദ്യ 3 ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,14,560 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്. ജൂൺ‌ 11ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,06,800 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.

 

TAGS:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

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