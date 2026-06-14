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Gold Rate Kerala Today: ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Written ByKarthika V
Published: Jun 14, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:27 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 14 June 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കുന്ന ട്രെൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. 

 

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കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവടങ്ങളിലെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.

 

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സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ 360 രൂപ പവന് കൂടിയിരുന്നു. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,09,320 ആയി. 

 

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ഒരു ​ഗ്രാമിന് 13,665 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 

 

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കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവിലയിൽ വലിയ രീതിയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ പൊന്നിന് വില ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴേക്ക് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വില ഉയരുകയാണ്.

 

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ജൂൺ ആദ്യ 3 ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,14,560 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്. ജൂൺ‌ 11ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,06,800 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.

 

TAGS:
Gold rate

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