/Gold Rate Kerala Today: ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate in Kerala Today 14 June 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കുന്ന ട്രെൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവടങ്ങളിലെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ 360 രൂപ പവന് കൂടിയിരുന്നു. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,09,320 ആയി.
ഒരു ഗ്രാമിന് 13,665 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവിലയിൽ വലിയ രീതിയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ പൊന്നിന് വില ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴേക്ക് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വില ഉയരുകയാണ്.
ജൂൺ ആദ്യ 3 ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,14,560 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്. ജൂൺ 11ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,06,800 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.