English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് പോയാൽ കുറ‍ഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങാം; പവന്റെ വില അറിയണ്ടേ?

Gold Rate in Kerala Today 14 march 2026: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. തുടർച്ചയായി വില കുറയുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. 

 

കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവ്യാപാരം എങ്ങനെ...

 
1 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.   

2 /5

760 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 1,17,080 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

3 /5

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 95 രൂപയും കുറഞ്ഞു. 14,635 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറവ് വിലയാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  

4 /5

ഇന്നലെ രണ്ട് തവണ സ്വർണവിലയിൽ വ്യത്യാസം വന്നിരുന്നു. ആകെ 1120 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഇന്നലെ മാത്രം സ്വർണവിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.   

5 /5

ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം തീയതിയാണ്. 1,26,920 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്.   

Gold price Gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

Next Gallery

