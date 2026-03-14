Gold Rate in Kerala Today 14 march 2026: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. തുടർച്ചയായി വില കുറയുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവ്യാപാരം എങ്ങനെ...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.
760 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 1,17,080 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 95 രൂപയും കുറഞ്ഞു. 14,635 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറവ് വിലയാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്നലെ രണ്ട് തവണ സ്വർണവിലയിൽ വ്യത്യാസം വന്നിരുന്നു. ആകെ 1120 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഇന്നലെ മാത്രം സ്വർണവിലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം തീയതിയാണ്. 1,26,920 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്.
