Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങണോ? സമയം കളയാതെ വിട്ടോ ജ്വല്ലറിയിലേക്ക്! ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക്...

Gold Rate in Kerala Today 15 March 2026: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിൽ സ്വർണവില താഴേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് എങ്ങനെ?
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലത്തെ അതേ നിരക്കിലാണ് ഇന്നും സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഇന്നലെ 760 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 1,17,080 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ പവന്റെ വില.
ഒരു ഗ്രാമിന് 95 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഇന്നലെ 14,635 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. ഇതേ നിരക്കിലാണ് ഇന്നും വ്യാപാരം.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
