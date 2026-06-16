/Gold Rate Kerala Today: പൊന്നിന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 16 June 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് നോക്കാം.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ നിരക്ക് എങ്ങനെ?
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. 120 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. 1,11,000 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,875 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു. 1,14,560 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 11ാം തീയതിയാണ്. 1,06,800 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.