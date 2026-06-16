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Gold Rate Kerala Today: പൊന്നിന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jun 16, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:07 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 16 June 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് നോക്കാം.

 

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കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ നിരക്ക് എങ്ങനെ?

 

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സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. 120 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. 1,11,000 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 

 

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ഒരു ​ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,875 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. 

 

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ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു. 1,14,560 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്. 

 

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ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 11ാം തീയതിയാണ്. 1,06,800 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.

 

TAGS:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

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