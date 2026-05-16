Gold Rate Kerala Today: ആഭരണപ്രേമികൾക്ക് ആശ്വാസം, താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...

Written ByKarthika VUpdated byKarthika V
Published: May 16, 2026, 10:20 AM IST|Updated: May 16, 2026, 10:20 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 16 May 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഇടിയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി വലിയ രീതിയിലുള്ള കുറവാണ് സ്വർണനിരക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

 

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് എത്ര രൂപയാണെന്ന് നോക്കാം...

 

സ്വർണവില ഇന്ന് വീണ്ടും കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പവന് 720 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,15,080 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്. 

 

90 രൂപയാണ് ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ​ഗ്രാമിന്റെ വിപണി വില 14,385 രൂപയായിട്ടുണ്ട്. 

 

മെയ് 13ന് ആണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഒരു പവന് 10,000 രൂപയിലധികം വർധനവാണ് അന്നുണ്ടായത്. ​ഗ്രാമിന് 15,390 രൂപയും, പവന് 1,23,120 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില. തുടർന്ന് അന്ന് ഉച്ചയോടെ വില താഴേക്കിറങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 

 

മെയ് 5ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,09,400 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണ നിരക്ക്. 

 

