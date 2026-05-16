/Gold Rate Kerala Today: ആഭരണപ്രേമികൾക്ക് ആശ്വാസം, താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...

Gold Rate in Kerala Today 16 May 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും ഇടിയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി വലിയ രീതിയിലുള്ള കുറവാണ് സ്വർണനിരക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് എത്ര രൂപയാണെന്ന് നോക്കാം...
സ്വർണവില ഇന്ന് വീണ്ടും കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പവന് 720 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,15,080 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.
90 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന്റെ വിപണി വില 14,385 രൂപയായിട്ടുണ്ട്.
മെയ് 13ന് ആണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഒരു പവന് 10,000 രൂപയിലധികം വർധനവാണ് അന്നുണ്ടായത്. ഗ്രാമിന് 15,390 രൂപയും, പവന് 1,23,120 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില. തുടർന്ന് അന്ന് ഉച്ചയോടെ വില താഴേക്കിറങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
മെയ് 5ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,09,400 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണ നിരക്ക്.