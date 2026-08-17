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Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും..!

Written ByKarthika V
Published: Aug 17, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:00 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 17 August 2026: ചിങ്ങപ്പുലരിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നിരിക്കുകയാണ്. 

 

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കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണനിരക്ക് നോക്കാം.

 

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ഒരു പവന് ഇന്ന് 400 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 1,14,160 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാമിന് 50 രൂപയാണ് കൂടിയത്. 14,270 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വിപണിവില. 

 

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22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും ഇന്ന് വില കൂടി. ഒരു പവന് 424 രൂപയും ​ഗ്രാമിന് 53 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്. പവന്റെ വില 1,24,528 രൂപയും ​ഗ്രാമിന് 15,566 രൂപയുമായി വില ഉയർന്നു.

 

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ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവിലയുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന സ്വർണവിലയാണ് ഇന്ന് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.

 

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ജൂൺ മാസത്തിലാണ് അവസാനമായി സ്വർണവില 1,14,000ത്തിൽ എത്തിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അതേ നിരക്കിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 

TAGS:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

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