/Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും..!

Gold Rate in Kerala Today 17 August 2026: ചിങ്ങപ്പുലരിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നിരിക്കുകയാണ്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണനിരക്ക് നോക്കാം.
ഒരു പവന് ഇന്ന് 400 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 1,14,160 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാമിന് 50 രൂപയാണ് കൂടിയത്. 14,270 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വിപണിവില.
22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും ഇന്ന് വില കൂടി. ഒരു പവന് 424 രൂപയും ഗ്രാമിന് 53 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്. പവന്റെ വില 1,24,528 രൂപയും ഗ്രാമിന് 15,566 രൂപയുമായി വില ഉയർന്നു.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവിലയുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന സ്വർണവിലയാണ് ഇന്ന് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.
ജൂൺ മാസത്തിലാണ് അവസാനമായി സ്വർണവില 1,14,000ത്തിൽ എത്തിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അതേ നിരക്കിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.