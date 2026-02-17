Gold Rate Kerala Today: രാജ്യാന്തരതലത്തിലെ ചലനങ്ങൾ കാരണം? സംസ്ഥാനത്ത് ഉച്ചയ്ക്കും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്...

Gold Rate in Kerala Today 17 February 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക് പോവുന്ന ട്രെൻജഡ് ആണ് കാണുന്നത്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സ്വർണ നിരക്ക് അറിയാം...
ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും കേരളത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെയും വില താഴേക്കിറങ്ങിയിരുന്നു.
ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ 520 രൂപയാണ് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. 1,13,080 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ പവന്റെ വില.
ഗ്രാമിന് 65 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 14,135 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
ഇന്ന് രാവിലെ ഗ്രാമിന് 140 രൂപയും പവന് 1,120 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. 1640 രൂപയാണ് പവന് ആകെ ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് 205 രൂപയും ഇന്നത്തെ ദിവസം കുറഞ്ഞു.
രാജ്യാന്തരതലത്തിലെ ചലനങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഇടിവിന് കാരണമാകുന്നത്.
Kerala SS-507 Lottery Result Today: ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി, ഭാഗ്യശാലി ഇതാ..! സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം