Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്രയെന്ന് നോക്കാം

Gold Rate in Kerala 17 February 2026: സ്വര്ണ്ണാഭരണപ്രേമികൾക്ക് ആശ്വാസം
സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര ലക്ഷം നൽകണമെന്ന് നോക്കാം
ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്. ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,120 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,13,600 രൂപയിലെത്തി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 140 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,200 രൂപയിലെത്തി ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം തീയതിയാണ്. 1,17,760 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ നിരക്ക്.
ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടാം തീയതിയും 1,07,920 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പവന് 1,13,600 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: ഫെബ്രുവരി 1- 1,17,760, ഫെബ്രുവരി 2- 1,11,120, ഫെബ്രുവരി 2- 1,07,920, ഫെബ്രുവരി 2- 1,09,920, ഫെബ്രുവരി 2- 1,12,320, ഫെബ്രുവരി 3- 1,11,280, ഫെബ്രുവരി 3- 1,12,880, ഫെബ്രുവരി 4- 1,17,720, ഫെബ്രുവരി 4- 1,16,920, ഫെബ്രുവരി 5- 1,13,240, ഫെബ്രുവരി 6- 1,11,720, ഫെബ്രുവരി 6- 1,12,720, ഫെബ്രുവരി 7- 1,14,840, ഫെബ്രുവരി 8- 1,14,840, ഫെബ്രുവരി 9- 1,16,480, ഫെബ്രുവരി 9- 1,15,800, ഫെബ്രുവരി 10- 1,15,800, ഫെബ്രുവരി 10- 1,16,440, ഫെബ്രുവരി 11- 1,16,240, ഫെബ്രുവരി 11- 1,17,040, ഫെബ്രുവരി 12- 1,16,160, ഫെബ്രുവരി 13- 1,14,240, ഫെബ്രുവരി 13- 1,13,760, ഫെബ്രുവരി 14- 1,15,680, ഫെബ്രുവരി 15- 1,15,680, ഫെബ്രുവരി 16- 1,14,720, ഫെബ്രുവരി 17- 1,13,600.
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ അരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!