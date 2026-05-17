Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ ഇടിവ്, സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്ലാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ആയിക്കോളൂ! വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടോ?

Written ByKarthika VUpdated byKarthika V
Published: May 17, 2026, 10:05 AM IST|Updated: May 17, 2026, 10:28 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 17 May 2026: സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 

 

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് നോക്കാം.

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലത്തെ അതേ നിരക്കിൽ ഇന്നും സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുകയാണ്. 

 

ഇന്നലെ പവന് 720 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,15,080 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. 90 രൂപയാണ് ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ​ഗ്രാമിന്റെ വിപണി വില 14,385 രൂപയായിട്ടുണ്ട്. 

 

മെയ് 13ന് ആണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഒരു പവന് 10,000 രൂപയിലധികം വർധനവാണ് അന്നുണ്ടായത്. ​ഗ്രാമിന് 15,390 രൂപയും, പവന് 1,23,120 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില. തുടർന്ന് അന്ന് ഉച്ചയോടെ വില താഴേക്കിറങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 

 

മെയ് 5ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,09,400 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണ നിരക്ക്. 

 

 

