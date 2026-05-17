/Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ ഇടിവ്, സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്ലാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ആയിക്കോളൂ! വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടോ?

Gold Rate in Kerala Today 17 May 2026: സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് നോക്കാം.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലത്തെ അതേ നിരക്കിൽ ഇന്നും സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുകയാണ്.
ഇന്നലെ പവന് 720 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,15,080 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. 90 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന്റെ വിപണി വില 14,385 രൂപയായിട്ടുണ്ട്.
മെയ് 13ന് ആണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഒരു പവന് 10,000 രൂപയിലധികം വർധനവാണ് അന്നുണ്ടായത്. ഗ്രാമിന് 15,390 രൂപയും, പവന് 1,23,120 രൂപയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ വില. തുടർന്ന് അന്ന് ഉച്ചയോടെ വില താഴേക്കിറങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
മെയ് 5ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,09,400 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണ നിരക്ക്.