  Malayalam News
  Photos
  Gold Rate in Kerala Today 20 Oct 2025: ഇന്നും റിവേഴ്സിൽ; സ്വ‍ർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു! ഇന്നത്തെ വില

Gold Rate in Kerala Today 20 Oct 2025: ഇന്നും റിവേഴ്സിൽ; സ്വ‍ർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു! ഇന്നത്തെ വില

LatestGold Rate in Kerala Today 20 October 2025: രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ സ്വ‍ർണത്തിന് ഒരു പവന് 1520 രൂപ.
  • Oct 20, 2025, 11:25 AM IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് സ്വർണവില കുറയുന്നത്.

ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 11,980 രൂപയാണ് ഇന്ന് വില.

പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 95,840 രൂപയായി.

സ്വർണവില റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് ഈ മാസം 17ന് 97,360 രൂപയായിരുന്നു.

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നത്.

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കും.

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കും.

Gold rate സ്വ‍ർണവില

