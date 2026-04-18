Gold Rate Kerala Today: ആശ്വസിക്കാൻ വകയില്ല! സ്വർണവില ഇന്നും മുകളിലേക്ക് തന്നെ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 18 april 2026: സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി സ്വർണവില 1 ലക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങില്ല എന്ന സൂചനയാണ് ഇപ്പോഴാത്തെ ട്രെൻഡിൽ നിന്ന് മനസിലാകുന്നത്.
ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് വില എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു സ്വർണത്തിന് വില വർധിച്ചു. 600 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,14,240 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 75 രൂപ കൂടി 14,280 രൂപയായി.
ഇന്നലെ രാവിലെ വില കുറഞ്ഞെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ വീണ്ടും വില ഉയരുകയായിരുന്നു.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 2ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,09,240 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.
