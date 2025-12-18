Gold Price Kerala Today 18 December 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വര്ദ്ധനവ്
സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കുതിക്കുന്നു. വിപണിയിൽ വമ്പൻ ആശ്വാസം നൽകിയ സ്വർണവില ഇന്ന് വീണ്ടും കുതിപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്
ഇന്ന് ഒരു പവന് 240 രൂപ വര്ദ്ധിച്ച് 98,880 രൂപയിലെത്തി. ഒരു ഗ്രാമിന് 12,275 രൂപയിലുമാണ് വിപണിനിരക്ക്
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഡിസംബര് 9നാണ്. 94,920 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 15ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്കാണ്. 99,280 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 98,880 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം
ഡിസംബര് മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: ഡിസംബര് 1: 95,680, ഡിസംബര് 2: 95,480, ഡിസംബര് 2: 95,240, ഡിസംബര് 3: 95,760, ഡിസംബര് 4: 95,600, ഡിസംബര് 4: 95,080, ഡിസംബര് 5: 95,280, ഡിസംബര് 5: 95,840, ഡിസംബര് 6: 95,440, ഡിസംബര് 7: 95,440, ഡിസംബര് 8: 95,640, ഡിസംബര് 9: 95,400, ഡിസംബര് 9: 94,920, ഡിസംബര് 10: 95,560, ഡിസംബര് 11: 95,480, ഡിസംബര് 11: 95,880, ഡിസംബര് 12: 97,280, ഡിസംബര് 12: 98,400, ഡിസംബര് 13: 98,200, ഡിസംബര് 14: 98,200, ഡിസംബര് 15: 98,800, ഡിസംബര് 15: 99,280, ഡിസംബര് 16: 98,160, ഡിസംബര് 17: 98,640, ഡിസംബര് 18: 98,880.
