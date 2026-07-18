/Gold Rate Kerala Today: ഇന്നലെ കുറഞ്ഞത് ഇന്ന് കൂടി; സ്വർണവില വർധിച്ചു, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 18 July 2026: സ്വർണവില ഓരോ ദിവസവും വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഇന്നും വിലയിൽ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എത്ര?
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് എത്രയെന്ന് അറിയാം...
560 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കൂടിയത്. ഇതോടെ വില വീണ്ടും 1,05,080 എന്ന നിരക്കിലേക്കെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 70 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 13,135 എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ജൂലൈ 3ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,07,800 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്.
ജൂലൈ 1ലെ 1,03,240 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.