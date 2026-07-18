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Gold Rate Kerala Today: ഇന്നലെ കുറഞ്ഞത് ഇന്ന് കൂടി; സ്വർണവില വർധിച്ചു, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jul 18, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:58 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 18 July 2026: സ്വർണവില ഓരോ ദിവസവും വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഇന്നും വിലയിൽ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 

 

ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എത്ര?

 

1/5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് എത്രയെന്ന് അറിയാം...

 

2/5

560 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കൂടിയത്. ഇതോടെ വില വീണ്ടും 1,05,080 എന്ന നിരക്കിലേക്കെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 

 

3/5

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 70 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 13,135 എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 

 

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ജൂലൈ 3ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,07,800 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്.

 

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ജൂലൈ 1ലെ 1,03,240 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.

 

TAGS:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

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