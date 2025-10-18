Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നില്ല..! പൊന്നിന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 18 October 2025: ആഗോള വിപണിയിൽ എക്കാലത്തെയും ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവില.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും 95,000ന് മുകളിൽ തന്നെയാണ് വില.
1400 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവന് 95,960 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 175 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 11,995 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
ഇന്നലെ ഒരു പവന് 2,840 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 355 രൂപയും വർധിച്ചിരുന്നു. പവന് 97,360ഉം ഗ്രാമിന് 12,170 രൂപയുമായിരുന്നു ഇന്നലെ വില. ഈ റെക്കോർഡ് തുകയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് താഴേക്കിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 10,800 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
സ്വർണവില ഇനി ഒരുപാട് താഴേക്ക് പോകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ വേണ്ട. ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് സ്വർണവിലയെത്താൻ അധിക ദൂരമില്ല.
