Gold Rate Kerala Today: കൂപ്പുകുത്തി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?

Gold Rate in Kerala 18 March 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൈകുന്നേരം വീണ്ടും ഇടിവ്
രാവിലെ ഇടിവ്..! ഉച്ചയ്ക്ക് ഇടിവ്..! വൈകിട്ടും ഇടിവ്..!
ഇന്ന് സ്വർണ്ണവിലയിൽ വമ്പൻ ഇടിവ്. രാവിലെ പവന് 2,040 രൂപ കുറഞ്ഞ സ്വർണ്ണം ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും 2,000 രൂപയുടെ ഇടിവുണ്ടായി. തുടർന്ന് വൈകുന്നേരം 1,200 രൂപ കുറഞ്ഞു.
ഇന്ന് ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് സ്വർണ്ണവിലയിൽ പവന് 5,240 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത്. ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 665 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത്.
ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ഇടിവോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,10,200 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 13,775 രൂപയുമാണ് വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം തീയതിയാണ്. 1,26,920 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ്.
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: മാർച്ച് 1- 1,26,920, മാർച്ച് 2- 1,24,520, മാർച്ച് 2- 1,25,040, മാർച്ച് 3- 1,24,680, മാർച്ച് 3- 1,22,920, മാർച്ച് 4- 1,20,640, മാർച്ച് 5- 1,19,920, മാർച്ച് 5- 1,19,440, മാർച്ച് 6- 1,18,880, മാർച്ച് 6- 1,18,160, മാർച്ച് 7- 1,20,000, മാർച്ച് 8- 1,20,000, മാർച്ച് 9- 1,18,560, മാർച്ച് 10- 1,19,080, മാർച്ച് 11- 1,19,760, മാർച്ച് 11- 1,19,320, മാർച്ച് 12- 1,18,960, മാർച്ച് 13- 1,18,240, മാർച്ച് 13- 1,17,840, മാർച്ച് 14- 1,17,080, മാർച്ച് 15- 1,17,080, മാർച്ച് 16- 1,16,720, മാർച്ച് 16- 1,15,440, മാർച്ച് 17- 1,16,320, മാർച്ച് 17- 1,15,920, മാർച്ച് 18- 1,15,680, മാർച്ച് 18- 1,15,440, മാർച്ച് 19- 1,13,400, മാർച്ച് 19- 1,11,400, മാർച്ച് 19- 1,10,200.
