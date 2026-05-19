Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്..! ഇന്ന് ഒരു പവന് സ്വർണ്ണത്തിന് കൂടിയത് 600 രൂപ

Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്..! ഇന്ന് ഒരു പവന് സ്വർണ്ണത്തിന് കൂടിയത് 600 രൂപ

Written ByVishnupriya SUpdated byVishnupriya S
Published: May 19, 2026, 10:04 AM IST|Updated: May 19, 2026, 10:04 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 19 May 2026: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പോവാണോ? ഇന്നത്തെ വില അറിയണ്ടേ?

 

1/5

ഇന്ന് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 600 രൂപ ഉയർന്ന് 1,15,160 രൂപയിലെത്തി. ഒരു ഗ്രാമിന് 75 രൂപ ഉയർന്ന് 14,395 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്. 

 

2/5

ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 13ാം തീയതി രാവിലെയാണ്. 1,23,120 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില.

 

3/5

ഈ മാസം ഏറ്റവും കുറവ് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 5ാം തീയതി ആയിരുന്നു. 1,09,400 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.

 

4/5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഉച്ചയോടെ 1,15,160 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

 

5/5

ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള്‍ നോക്കാം: മെയ് 1- 1,11,720, മെയ് 1- 1,10,280, മെയ് 1- 1,09,720, മെയ് 1- 1,10,440, മെയ് 2- 1,10,680, മെയ് 3- 1,10,680, മെയ് 4- 1,10,680, മെയ് 4- 1,09,720, മെയ് 5- 1,09,400, മെയ് 6- 1,10,960, മെയ് 6- 1,11,560, മെയ് 7- 1,11,800, മെയ് 7- 1,12,200, മെയ് 8- 1,11,960, മെയ് 9- 1,11,720, മെയ് 10- 1,11,720, മെയ് 11- 1,11,560, മെയ് 11- 1,12,520, മെയ് 12- 1,12,920, മെയ് 13- 1,23,120, മെയ് 13- 1,18,800, മെയ് 14- 1,19,040, മെയ് 15- 1,17,400, മെയ് 15- 1,15,800, മെയ് 16- 1,15,080, മെയ് 17- 1,15,080, മെയ് 18- 1,14,560, മെയ് 19- 1,15,160. 

Tags:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർധിപ്പിച്ചു; 4 ദിവസത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാംതവണ!

രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർധിപ്പിച്ചു; 4 ദിവസത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാംതവണ!

fuel price hike56 min ago
2

ചുറ്റിക കൊണ്ട് തലയ്ക്ക് അടിയേറ്റ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവാവ് മ

Crime news1 hr ago
3

സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ; ഓറഞ്ച് യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Kerala Rain Alert2 hrs ago
4

പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിച്ച് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്; ചെന്നൈക്കെതിരെ 5 വിക്കറ്റിന്റെ ജയം

IPL 2026May 18
5

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വൻ അപകടം; വിവാഹസംഘം സഞ്ചരിച്ച ട്രാവലറിൽ ട്രക്ക് ഇടിച്ച് 13 മരണം

MaharashtraMay 18