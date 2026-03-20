Gold Rate Kerala Today: കിതപ്പിന് ഇടവേള, മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് ഒരു പവന് കൂടിയത് എത്ര?

Gold Rate in Kerala 20 March 2026: ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്രയെന്ന് നോക്കാം
സ്വര്ണ്ണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്..!
ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പവന് ഇന്ന് 480 രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,10,680 രൂപയായി വിപണിനിരക്ക്.
അതേസമയം, ഒരു ഗ്രാമിന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,835 രൂപയിലെത്തി വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം തീയതിയാണ്. 1,26,920 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ്. 1,10,200 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തെ വിപണി നിരക്ക്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പവന് 1,10,680 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: മാർച്ച് 1- 1,26,920, മാർച്ച് 2- 1,24,520, മാർച്ച് 2- 1,25,040, മാർച്ച് 3- 1,24,680, മാർച്ച് 3- 1,22,920, മാർച്ച് 4- 1,20,640, മാർച്ച് 5- 1,19,920, മാർച്ച് 5- 1,19,440, മാർച്ച് 6- 1,18,880, മാർച്ച് 6- 1,18,160, മാർച്ച് 7- 1,20,000, മാർച്ച് 8- 1,20,000, മാർച്ച് 9- 1,18,560, മാർച്ച് 10- 1,19,080, മാർച്ച് 11- 1,19,760, മാർച്ച് 11- 1,19,320, മാർച്ച് 12- 1,18,960, മാർച്ച് 13- 1,18,240, മാർച്ച് 13- 1,17,840, മാർച്ച് 14- 1,17,080, മാർച്ച് 15- 1,17,080, മാർച്ച് 16- 1,16,720, മാർച്ച് 16- 1,15,440, മാർച്ച് 17- 1,16,320, മാർച്ച് 17- 1,15,920, മാർച്ച് 18- 1,15,680, മാർച്ച് 18- 1,15,440, മാർച്ച് 19- 1,13,400, മാർച്ച് 19- 1,11,400, മാർച്ച് 19- 1,10,200, മാർച്ച് 20- 1,10,680.
