Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുമോ? വൈകിട്ട് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ...

Gold Rate in Kerala Today 20 March 2026: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ രണ്ട് തവണ മാറ്റമുണ്ടായി.
വൈകിട്ട് സ്വർണവിലയിലുണ്ടായ മാറ്റം എങ്ങനെ?
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റം. രാവിലെയും സ്വർണവിലയിൽ വ്യതിയാനമുണ്ടായിരുന്നു.
വൈകിട്ട് വൻ ഇടിവാണ് സ്വർണവിലയിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 1440 രൂപയാണ് ഒരു പവന് വില കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 109240 എന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം.
ഒരു ഗ്രാമിന് 180 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,655 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിന്ന് വൈകിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
11 ദിവസത്തെ ഇടിവിന് ശേഷം ഇന്ന് രാവിലെ സ്വർണവിലയിൽ വർധനവുണ്ടായിരുന്നു. പവന് 480 രൂപയും ഗ്രാമിന് 60 രൂപയും കൂടിയിരുന്നു.
