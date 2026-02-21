Gold Rate Kerala Today: കൂടിയും കുറഞ്ഞും സ്വർണവില; സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 21 February 2026: സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന മാറ്റം അറിയാം.
ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ വർധനവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി. ഒരു പവന് 1400 രൂപയാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,16,800 രൂപയായി ഉയർന്നു.
ഗ്രാമിന് 175 രൂപ കൂടി 14,600 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
ഇന്നലെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി രണ്ട് തവണയാണ് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായത്. രാവിലെ കുറഞ്ഞ വില വൈകുന്നേരത്തോടെ വർധിക്കുകയായിരുന്നു.
ഫെബ്രുവരി 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,17,760 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക്.
രണ്ടാം തിയതി രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,07,920 ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്
