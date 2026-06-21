/Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 21 June 2026: സ്വർണവിലയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടിൽ ആശങ്ക തുടരുകയാണ്. ഇന്നത്തെ നിരക്ക് നോക്കാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.
ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. 160 രൂപയാണ് ഇന്നലെ പവന് കൂടിയത്. 1,07,120 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ പവന്റെ വില. 13,390 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന്റെ വില.
മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് 1,14,560 രൂപയായിരുന്നു പവന്റെ വില. ജൂണിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.
മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഏകദേശം ഏഴായിരം രൂപയാണ് സ്വർണത്തിന് കുറഞ്ഞത്.
വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിര്ത്തുന്നതിനായി യുഎസ് ഫെഡറല് റിസര്വ് പലിശനിരക്ക് കൂട്ടിയേക്കുമെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകൾ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തില് അയവ് വന്നപ്പോൾ എണ്ണവില കുറഞ്ഞതും സ്വര്ണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചു.