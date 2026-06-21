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Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jun 21, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:43 AM IST

Gold Rate in Kerala Today 21 June 2026: സ്വർണവിലയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടിൽ ആശങ്ക തുടരുകയാണ്. ഇന്നത്തെ നിരക്ക് നോക്കാം...

 

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കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം.

 

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ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. 160 രൂപയാണ് ഇന്നലെ പവന് കൂടിയത്. 1,07,120 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ പവന്റെ വില. 13,390 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില.

 

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മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ 1,14,560 രൂപയായിരുന്നു പവ‌ന്റെ വില. ജൂണിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. 

 

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മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഏകദേശം ഏഴായിരം രൂപയാണ് സ്വർണത്തിന് കുറഞ്ഞത്. 

 

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വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിര്‍ത്തുന്നതിനായി യുഎസ് ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് പലിശനിരക്ക് കൂട്ടിയേക്കുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകൾ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ അയവ് വന്നപ്പോൾ എണ്ണവില കുറഞ്ഞതും സ്വര്‍ണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചു. 

 

TAGS:
Gold price
Gold rate
Kerala gold rate
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
സ്വർണവില

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