Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില! പ്രതീക്ഷയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 21 march 2026: ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ നൽകി സ്വർണവില താഴേക്കിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 

 

ഇന്നത്തെ സ്വർണ നിരക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 
വില കുറഞ്ഞിട്ട് സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് നല്ല സമയമാണ്. ഇന്ന് വൻ ഇടിവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.   

ഒരു പവന് 2,200 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 1,07,040 രൂപയായി.   

ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് 275 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 13,380 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.  

ഇന്നലെ മാർച്ച് 20ന് രണ്ട് തവണയാണ് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായത്. രാവിലെ വില കൂടിയെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലേക്ക് സ്വർണവില എത്തുകയായിരുന്നു.   

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടെ വലിയ തോതിൽ സ്വർണവില ഉയരുമെന്നായിരുന്നു ഏവരും കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ നിക്ഷേപകരില്‍ നിന്നുമുള്ള വില്‍പന സമ്മര്‍ദവും യുഎസ് ഡോളര്‍ കരുത്താര്‍ജിച്ചതും വിലയിൽ ഇടിവ് വരാൻ കാരണമായി.   

