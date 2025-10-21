Gold Rate in Kerala Today 21 Oct 2025: ഇടിവിന് ഇടവേള; വീണ്ടും റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില

Latest Gold Rate in Kerala Today 21 October 2025; വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നിരക്കിലേക്ക് തിരികെയെത്തി സ്വർണ്ണവില
സ്വർണ്ണം പവന് ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർദ്ധിച്ചത് 1,520 രൂപയാണ്
പവന് 1,520 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 97,360 രൂപയും ഗ്രാമിന് 190 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 12,170 രൂപയിലുമെത്തി ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണനിരക്ക്.
രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇടിവ് കണ്ട് ആശ്വസിച്ചവർക്ക് ഇടിത്തീയായാണ് സ്വർണ്ണനിര്ക്കിലെ ഇന്നത്തെ വർദ്ധനവ്.
ഇന്നലെ ഒരു പവന് 95,840 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 11,980 രൂപയുമായിരുന്നു
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലും സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലുമാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഇന്ന് ഒരു പവൻ വാങ്ങണമെങ്കിൽ പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി ഒക്കെയായി എന്തായാലും ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉറപ്പായി.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 94,520 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം