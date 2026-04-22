Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 400 രൂപ, നിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 22 april 2026: സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. ചാഞ്ചാടി നിൽക്കുന്ന സ്വർണ വിലയിൽ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ്?
സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ നിരക്ക് എങ്ങനെ?
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 400 രൂപയാണ് പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,13,480 രൂപയായി.
ഒരു ഗ്രാമിന് 50 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 14,185 രൂപയിലാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഏപ്രിൽ 18,19 തിയതികളിലാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. 1,14,240 എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ നിരക്ക്.
ഏപ്രിൽ 2ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,09,240 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില.
